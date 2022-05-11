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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການ ຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກ ອິນໂດເນເຊຍ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ SEA Games 31

ທ່ານ Ferry Kono, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກ ອິນໂດເນເຊຍ, ຫົວໜ້າຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31 ມີທັງໝົດ 499 ຄົນ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ 32 ປະເພດ.
  ພາບປະກອບ: ຄະນະກຳມະການ ໂອລິມປິກ ອິນໂດເນເຊຍ  

 ຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ຈະເດີນທາງໄປຍັງ ຫວຽດນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມ Sea Games 31. ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານ Ferry Kono, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກ ອິນໂດເນເຊຍ, ຫົວໜ້າຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມ SEA Games 31 ມີທັງໝົດ 499 ຄົນ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ 32 ປະເພດ. ບັນດານັກກິລາ ຕ້ອງຜ່ານການການຄັດເລືອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍອີງໃສ່ ຜົນງານໃນການແຂ່ງຂັນກິລາຂອງເຂົາເຈົ້າພ້ອມກັບຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເພື່ອຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍ ອິນໂດເນເຊຍຈະຮັກສາຕຳແໜ່ງທີ 4 ໃນຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນ SEA Games ຄັ້ງນີ້. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເຖິງວ່າຍັງມີສິ່ງກີດຂວາງບາງຢ່າງໃນວິວັດການເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລະບົບ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນວຽກງານກະກຽມ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ຈະຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງສອງຄະນະກຳມະການ ໂອລິມປິກ ອິນໂດເນເຊຍ - ຫວຽດນາມ. ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ອິນໂດເນເຊຍ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກ ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງສຳເລັດ SEA Games 31 ປີ 2022 ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ພິທີໄຂຈະມີນັກກິລາ 30 ຄົນ ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມການສວນສະໜາມ ແລະ ຄະນະນັກກິລາ ອິນໂດເນເຊຍ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຊື່ອມຕົວກັບງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງ SEA Games 31.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ປີ 2020 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 29%, ຫຍັບຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນ ຢືນອັນດັບ 33 ໃນ TOP 100 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາອັນດັບນີ້ໃນປີ 2021 ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປີ 2021 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ຈາກ 319 ຕື້ USD ຂຶ້ນເຖິງ 388 ຕື້ USD. ສິ່ງນີ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈາກບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຮອດ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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