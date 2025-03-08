ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຢ້ຽມຢາມຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ແລະ ສິງກະໂປ
ວັນທີ 07 ມີນາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ, ຢ້ຽມຢາມຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ແລະ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 09 – 13 ມີນາ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ Prabowo Subianto, ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານພັກຂະບວນການ ອິນໂດເນເຊຍ Gerindra, ທ່ານ Kao Kim Hourn, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ Lawrence Wong, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກຳອຳນາດເພື່ອປະຊາຊົນ ສ.ສິງກະໂປ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແມ້ງເກື່ອງ, ຢືນຢັນວ່າ ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນດ້ານການທູດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃນພາກພື້ນຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ມີ 2 ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແມ່ນ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ.