ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ອານຢາງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ອານຢາງ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມມີລະບຽບວິໄນເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)

“ດ້ວຍທ່າແຮງກ່ຽວກັບເຂດທົ່ງພຽງ, ປ່າ ແລະ ທະເລ, ອານຢາງ ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ກາຍເປັນແຂວງທີ່ດີພໍສົມຄວນຂອງທົ່ວປະເທດ, ແມ່ນສູນເສດຖະກິດທະເລແຫ່ງຊາດ”. ນີ້ແມ່ນຄຳເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ອານຢາງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາມະຕິຈຸດສຸມບຸກທະລຸຂອງສູນກາງ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພະຈິກ, ຢູ່ເຂດພິເສດ ຝູກວັກ, ແຂວງ ອານຢາງ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ອານຢາງ ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມມີລະບຽບວິໄນເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ; ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບໃຫ້ບໍລິເວນເຂດຊາຍແດນ, ທະເລ, ໝູ່ເກາະມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ພັດທະນາເສດຖະກິດທະເລ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການທັນສະໄໝ, ນະວັດຕະກຳຢ່າງແຮງ, ຖືເອົາເຂດພິເສດ ຝູກວັກ ແມ່ນຂົ້ວເຕີບໂຕບຸກທະລຸ, ຍູ້ແຮງການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ເປີດກວ້າງເຂດພັດທະນາ. ອານຢາງ ຕ້ອງຕິດແທດກັບການວາງແຜນເຂດ ແລະ ແຫ່ງຊາດ, ສຸມໃສ່ລົງທຶນບັນດາເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຫຼັກ, ເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ ກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເກີນເທີ, ກ່າເມົາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທາງທະເລສາກົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

