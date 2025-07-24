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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ

ຕໍ່ໜ້າບັນດາການຜັນແປຢ່າງວ່ອງໄວ, ສັບສົນຂອງສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງຢືດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ທີ່ການເຮັດວຽກ)

ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນໃນການສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນກອງທັບ. ນີ້ການຄຳຊີ້ນຳຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຕໍ່ໜ້າບັນດາການຜັນແປຢ່າງວ່ອງໄວ, ສັບສົນຂອງສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງຢືດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມ, ແມ່ນກຳລັງການເມືອງ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

        “ກອງທັບຕ້ອງຫັນມະນຸດເປັນທັນສະໄໝ ກ່ອນທີ່ຈະຫັນອາວຸດ, ເຄື່ອງອຸປະກອນເປັນທັນສະໄໝ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັບກົມໃຫຍ່ເສນາທິການໃນການສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນກອງທັບ. ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຮ່າງ, ນະໂຍບາຍດຶງດູດ, ຖືເປັນສຳຄັນຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງຊຸກຍູ້ການທູດເສດຖະກິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄົບຊຸດເລື່ອງຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ.
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