ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ເລີ່ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫຍ່ຂອງພັກໃນໄລຍະໃໝ່ໃນທັນທີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບໜ່ວຍຮຽບຮຽງສະຫຼຸບ 100 ປີແຫ່ງວັນພັກນຳພາການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ແລະ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດໂຄງການການເມືອງສ້າງສາປະເທດຊາດໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ.
ສະຫຼຸບທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມກະກຽມໃຫ້ແກ່ຂີດໝາຍປະຫວັດສາດພິເສດ ນັ້ນແມ່ນສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີຂອງປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (1930 – 2030) ແລະ 40 ປີແຫ່ງວັນປະຕິບັດໂຄງການການເມືອງສ້າງສາປະເທດຊາດໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານກ້າວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ (1991 – 2031). ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຜົນງານມີລັກສະນະເວລາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັ້ນຍັງແມ່ນໄລຍະທາງອັນຍາວໄກຂອງວິວັດການປະຕິວັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເສຍສະຫຼະ, ລຳບາກກາກກຳ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ວຽກງານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງສະເຫຼີມສະຫຼອງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກສຳຄັນກວ່າແມ່ນກະກຽມພື້ນຖານທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດຊີ້ຂາດໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ມຸ່ງໄປເຖິງປີ 2045 ແລະ ໄກກວ່າອີກ, ກຳນົດທິດການນຳພາພັດທະນາປະເທດຊາດຮອດປີ 2130. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ນີ້ຕ້ອງແມ່ນບັ້ນດຳເນີນຊີວິດດ້ານການເມືອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼຸບຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ຈາກບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ໝູ່ຄະນະສູນກາງ ຕະຫຼອດຮອດທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສະພາທິດສະດີສູນກາງ ສືບຕໍ່ລະດົມນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກປະຫວັດສາດ… ເຂົ້າຮ່ວມການສະຫຼຸບຕື່ມອີກ, ຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາ, ສຶກສາທິດສະດີການເມືອງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງພັກ ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ ແລະ ໃນທົ່ວສັງຄົມອີກດ້ວຍ.