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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການ

ບັນດາຄະນະພັກແຂວງຂຶ້ນກັບສູນກາງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານສັບຊ້ອນພະນັກງານໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກການ
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການໂດຍໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ, ກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນກົງຈັກ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ບັນດາຄະນະພັກແຂວງຂຶ້ນກັບສູນກາງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານສັບຊ້ອນພະນັກງານໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກການ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງການແນະນຳຂອງຂັ້ນເທິງ ຕິດພັນກັບປະຕິບັດວຽກງານການເມືອງດ້ານແນວຄິດ, ລະບອບ, ນະໂຍບາຍສຳລັບພະນັກງານຖືກຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ ກວດກາ, ສະຖິຕິມອບ - ຮັບບັນດາວຽກງານໃນໄລຍະນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານບໍ່ປະໃຫ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ”.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການພິຈາລະນາ, ຕົກລົງຈຸດເວລາເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານທຸກຂັ້ນ, ນຳບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ, ອົງການຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນຕາແສງເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້​ແຮງ​ກ່​ວາ​ອີກການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ-ກູ​ບາ

ຍູ້​ແຮງ​ກ່​ວາ​ອີກການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ-ກູ​ບາ

ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກັບ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ກູບາ.
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