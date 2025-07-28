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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຕໍ່ຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຕາແສງ ຊີຟາຟິນ (ດ້ຽນບຽນ)

ຄາດວ່າ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຈະມີ 31 ຫ້ອງ, ຕອບສະໜອງການຮ່ຳຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນກວ່າ 1.000 ນ້ອງ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນປະມານ 220 ຕື້ດົ່ງ
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຕໍ່ຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຕາແສງ ຊີຟາຟິນ (ດ້ຽນບຽນ). ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳທຳອິດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ພາຍຫຼັງກົມການເມືອງຮັບຮອງເອົາແຜນນະໂຍບາຍກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃນທົ່ວປະເທດ.

ຄາດວ່າ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຈະມີ 31 ຫ້ອງ, ຕອບສະໜອງການຮ່ຳຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນກວ່າ 1.000 ນ້ອງ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນລົງທຶນປະມານ 220 ຕື້ດົ່ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສຶກສາແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍອັນດັບໜຶ່ງ, ແມ່ນກຳລັງໜູນເປັນແກ່ນສານໃຫ້ແກ່ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ. ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ໝູ່ຄະນະທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາຄອບຄົວມີລູກຫຼານຮ່ຳຮຽນ, ຕິດພັນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກັບການຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ຄວາມຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງກິດຈະກຳລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ 10 ຄອບຄົວນະໂຍບາຍໃນບໍລິເວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ອາຊຽນຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 58 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ໂດຍອາຊຽນເປັນແກນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆມາ ຈົນກາຍເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ.
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