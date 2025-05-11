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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງ ຮ່າໂນ້ຍ - ມົດສະກູ

ເລື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຍາວນານໃນການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດອີກດ້ວຍ.
(ພິທີປະກາດເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມົດສະກູ)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 09 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ພາຍໃຕ້ການເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ບໍລິສັດການບິນແຫ່ງຊາດ (Vietnam Airlines) ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມົດສະກູ. ເລື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຍາວນານໃນການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດອີກດ້ວຍ.

        ກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ VOV ໂດ້ຕຽນຊີ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືກັບອົງການງົບປະມານແຫ່ງລັດສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜລາຍການດົນຕີ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສຶກສາ ຂຶ້ນກັບສູນກະຈາຍສ່ຽງໂທລະພາບດົນຕີແຫ່ງລັດ ລັດເຊຍ (ຫຼືເອື້ນວ່າ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Orpheus).

        ເລື່ອງລົງນາມການຮ່ວມມືກັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ Orpheus ແລະ ກັບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ເບລາຣຸດ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຍຸດທະສາດເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບສາກົນຂອງ VOV ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຄື ສະຫະພັນລັດເຊຍ ແລະ ເອີລົບຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫລຸດ​ລົງ ແຕ່ ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ ແລະ ເອີ​ລົບ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ-ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫລຸດ​ລົງ ແຕ່ ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ ແລະ ເອີ​ລົບ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ໃນເດືອນ ເມສາ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.1%, ລືນກາຍຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ການຄາດຄະເນ.
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