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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ທະຫານເຂດ 1 ສືບຕໍ່ຊາບຊຶມແນວທາງ, ທັດສະນະຂອງພັກກ່ຽວກັບການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ເມສາູ ທາຍງວຽນທ່ານ ໂຕເລິມເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້​ ແລະມອບນາມມະຍົດ​​ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ແກ່ທະຫານເຂດ 1, ກະຊວງປ້ອງກັນເທດ​ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ທະຫານເຂດ ສືບຕໍ່າບຊຶມແນວທາງທັດສະນະຂອງພັກກ່ຽວກັບການທະຫານການປ້ອງກັນຊາດປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່ກຳໄດ້ສະພາບການໃນບໍລິເວນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າຕີລາຄາສະພາບການຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າທັນການໃນບໍ່ວ່າສະພາບການໃດ.

ສືບຕໍ່ສ້າງກຳລັງຕາມທິດມີສະຕິໄວ, ກະທັດລັດເຂັ້ມແຂງເປັນກຳລັງຫຼວງຍອດຢ້ຽມ, ​ທັນສະໄໝ​; ເປັນເຈົ້າອາວຸດເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກນິກຍົກສູງຄຸນນະພາບການຝືຊ້ອມລະດັບການບັນຊາ ແລະ ກຳລັງສູ້ຮົບໃນທຸກເງື່ອນໄຂໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ”.

ທີ່ພິທີໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກລັດ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບນາມມະຍົດ​​ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ແກ່ທະຫານເຂດ 1.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາສາຍພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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