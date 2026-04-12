ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ເມສາ, ຢູ່ ທາຍງວຽນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າ ແລະມອບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ແກ່ທະຫານເຂດ 1, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ທະຫານເຂດ 1 ສືບຕໍ່ຊາບຊຶມແນວທາງ, ທັດສະນະຂອງພັກກ່ຽວກັບການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່; ກຳໄດ້ສະພາບການໃນບໍລິເວນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າ, ຕີລາຄາສະພາບການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງທັນການໃນບໍ່ວ່າສະພາບການໃດ.
“ສືບຕໍ່ສ້າງກຳລັງຕາມທິດມີສະຕິໄວ, ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝ; ເປັນເຈົ້າອາວຸດ, ເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກນິກ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຝືກຊ້ອມ, ລະດັບການບັນຊາ ແລະ ກຳລັງສູ້ຮົບໃນທຸກເງື່ອນໄຂ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ”.
ທີ່ພິທີ, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳພັກ, ລັດ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບນາມມະຍົດວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນໃຫ້ແກ່ທະຫານເຂດ 1.