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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະບໍລິຫານງານຄະນະພັກແຂວງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະພັກແຂວງ ແລະ ທິດທາງຈຸດສຸມໃນປີ 2025.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໄດ້ສະເໜີວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງທາງແຂວງສຸມໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ເສີມຂະຫຍາຍທຸກຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ລຸລ່ວງທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ນຳຮ່າຢາງພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານສູ້ຊົນນຳການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບຢ່າງນ້ອຍສຸດແມ່ນເທົ່າກັບລະດັບສະເລ່ຍຂອງທົ່ວປະເທດ. ຕາມທ່ານ ໂຕເລິມແລ້ວ, ຮ່າຢາງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກ່ຽວກັບ 3 ຂົງເຂດເສົາຄ້ຳແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວ, ເສດຖະກິດຄ້າຂາຍຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ຢາສະໝູນໄພທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

 ການພັດທະນາເສດຖະກິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຫຼາຍບົດບາດໜ້າທີ່: ສຸມໃສ່ພັດທະນາກະສິກຳແບບອັດສະລິຍະ, ສິນພິເສດ, ອົງຄະທາດ, ປອດໄພຕິດພັນກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ສຸມໃສ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ຮ່າຢາງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ່ານຊາຍແດນ, ພັດທະນາການບໍລິການ logicstic, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການແພດ, ການສຶກສາ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັດສະລິຍະ. ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກຄືຮ່າຢ່າງ. ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາປ່າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ນີ້ແມ່ນສອງຊັດບະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອະນາຄົດແຫ່ງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຮ່າຢາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ທະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ທັງ​ລອງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ທະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ທັງ​ລອງ

ພິທີດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳພື້ນເມຶອງຄື: ຟ້ອນສິງໂຕ, ຕີກອງບຸນ, ຟ້ອນທຸງ, ກອງບຸນທອງລອງ…
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