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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະ, ລະດົມກຳລັງໃຈຜູ້ແທນລຸ້ນໜຸ່ມໃນກອງທັບ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມກອງທັບ ຍາມໃດກໍ່ຝຶກຝົນຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເກັ່ງກ້າ, ຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍຕົນເອງ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ພົບປະ, ລະດົມກຳລັງໃຈຜູ້ແທນລຸ້ນໜຸ່ມໃນກອງທັບ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ພົບປະ, ລະດົມກຳລັງໃຈຜູ້ແທນລຸ້ນໜຸ່ມໃນກອງທັບ.

        ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມກອງທັບ ຍາມໃດກໍ່ຝຶກຝົນຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເກັ່ງກ້າ, ຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍຕົນເອງ; ມີຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ, ສ້າງຕົວ, ສ້າງອາຊີບ, ປະຈັນບານ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ກຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່. ໃນໄລຍະການປະຕິວັດໃໝ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕັກເຕືອນວ່າ, ຊາວໜຸ່ມກອງທັບ ຕ້ອງນຳໜ້າປະຈັນບານໃນການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນສ້າງກອງທັບກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ໃນການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈປະຈັນບານ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງໄວໜຸ່ມ, ຊ່ວຍປະຊາຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ຕັ້ງໜ້າຮ່ຳຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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