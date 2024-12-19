ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະ, ລະດົມກຳລັງໃຈຜູ້ແທນລຸ້ນໜຸ່ມໃນກອງທັບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024), ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ໄດ້ພົບປະ, ລະດົມກຳລັງໃຈຜູ້ແທນລຸ້ນໜຸ່ມໃນກອງທັບ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມກອງທັບ ຍາມໃດກໍ່ຝຶກຝົນຄຸນສົມບັດ, ຄວາມເກັ່ງກ້າ, ຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ດ້ວຍຕົນເອງ; ມີຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ, ສ້າງຕົວ, ສ້າງອາຊີບ, ປະຈັນບານ, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ກຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່. ໃນໄລຍະການປະຕິວັດໃໝ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕັກເຕືອນວ່າ, ຊາວໜຸ່ມກອງທັບ ຕ້ອງນຳໜ້າປະຈັນບານໃນການປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນສ້າງກອງທັບກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ ໃນການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈປະຈັນບານ, ປະດິດຄິດສ້າງຂອງໄວໜຸ່ມ, ຊ່ວຍປະຊາຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ຕັ້ງໜ້າຮ່ຳຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການທະຫານ.