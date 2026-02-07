ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ກຳປູເຈຍ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ທ່ານໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະຍັງມີທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເປົ້າໝາຍນຳປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່; ກ້າວໄປຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.
ກ່ຽວກັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາຕ້ອງສູ້ຊົນເຮັດແນວໃດໃຫ້ເດີນທາງແຕ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄປຍັງ ພະນົມເປັນຈະໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 1 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ຢາກໄດ້ຄືແນວນັ້ນຕ້ອງມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ. ທາງບົກເປັນຄືແນວໃດ? ທາງນ້ຳເປັນຄືແນວໃດ? ແລ້ວກໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການເງິນ, ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ”.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ກຸມພາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງກັບມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ.