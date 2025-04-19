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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານ Warburg Pincus

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ເປີດກວ້າງອອກສູ່ຂົງເຂດອື່ນ.
(ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Jeffrey Perlman, ອຳນວຍການໃຫຍ່ຝ່າຍບໍລິຫານກຸມບໍລິສັດ Warburg Pincus, ທັງເປັນປະທານສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ເປີດກວ້າງອອກສູ່ຂົງເຂດອື່ນທີ່ບັນດາວິສະຫະກິດ ອາເມລິກາ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ, ຄື: ເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ພະລັງງານໃໝ່, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກນິກ. ທ່ານກໍ່ຂອບໃຈກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາພາສີອາກອນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ Jeffrey Perlman ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ມີສຽງເວົ້າເພື່ອການເຈລະຈາ 2 ຝ່າຍບັນລຸປະສິດທິຜົນໂດຍໄວ, ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ.

        ສ່ວນທ່ານ Jeffrey Perlman ຢືນຢັນວ່າ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Warburg Pincus ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບມາດຕະການພາສີອາກອນ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດ, ເພື່ອການພັດທະນາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ P4G: ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ສອງ​ສະ​ບັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂຽວ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ P4G: ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ສອງ​ສະ​ບັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂຽວ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 4 ວັນ (14/4 - 17/4).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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