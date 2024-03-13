ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງອະນຸກຳມະການ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນຂອງພັກ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍ້ວັນເຖືອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.
ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ວຽກງານບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ບັນຫາສຳຄັນແຖວໜ້າແມ່ນຕ້ອງກຳນົດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກໍ່ສ້າງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງແກ່ນສານແມ່ນກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພັກ. ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIV ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເປັນກົມກອງລວມໝູ່ທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ, ປອດໃສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຢ່າງແທດຈິງ; ມີວິໄສທັດຍຸດທະສາດ; ມີພູມປັນຍາ, ແນວຄິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະດິດຄິດສ້າງ; ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນຢ່າງສະໜິດສະໜົມ; ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢ່າງພຽງພໍ, ກຳລັງນຳພາປະເທດຊາດໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີວ່າ, ວຽກງານບຸກຄະລາກອນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນເຂັ້ມງວດ, ມີວິທະຍາສາດ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມທ່ຽງທຳ, ພາວະວິໄສໃນວຽກງານຕີລາຄາ, ແນະນຳ, ຄັດເລືອກ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກແມ່ນເຫດການການເມືອງສຳຄັນຍິ່ງ, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2026. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ກໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ, ມີຄວາມໝາຍກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຊຸດ, ນຳປະເທດພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ບັນດາຜູ້ແທນກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ, ວຽກງານກະກຽມບຸກຄະລາກອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ສະນັ້ນ, ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານບຸກຄະລາກອນຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.