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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ໝັ້ນຂົງເຂັ້ມແຂງຢ່າງແທ້ຈິງ

ເຖິງວ່າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ, ມີວິທະຍາສາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງປື້ມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2024 (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຊີ້ນຳ, ສ້າງສະພາແຫ່ງຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ສົມກັບບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງແມ່ນອົງການຜູ້ແທນສູງສຸດຂອງປະຊາຊົນ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍໃນບົດຂຽນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ປະຕິບັດຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ”.

        ໃນບົດຂຽນທີ່ລົງພິມໃນບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເຖິງວ່າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ, ມີວິທະຍາສາດ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ນຳໜ້າແມ່ນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ໃນບັນດາອາຍຸການມໍ່ໆມານີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ມີບາດກ້າວເດີນຖືກທິດ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວ, ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະປະຊາທິປະໄຕ, ອຳນາດກົດໝາຍ, ປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

        ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ຕັກເຕືອນສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ “ຕ້ອງໃກ້ຊິດ, ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ກຳແໜ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເຂົ້າໃຈຄວາມໃນໃຈ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຢ່າງຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ, ເຄົາລົບ ຮັບຟັງ, ສ່ອງແສງເຈດຈຳນົງ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ”. ນີ້ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດມີບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ແມ່ນອົງການຕາງໜ້າສູງສຸດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທດຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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