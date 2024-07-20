ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ - ຜູ້ນຳປີຊາສາມາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ. ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ບົດຂຽນຂອງທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ. ບົດຂຽນໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ພາຍຫຼັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ.
ຂຶ້ນຕົ້ນບົດຂຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢືນຢັນວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ມີພູມປັນຍາໃຫຍ່, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃຫຍ່ຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນນັກແນວຄິດ, ນັກວັດທະນະທຳ, ຄັນທຸງທິດສະດີຂອງພັກ, ນັກຮຽນດີເລີດທີ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ.
ໂດຍເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາກວ່າ 55 ປີ, ໄດ້ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໃນສະພາບຕົວຈິງຂອງການປະຕິວັດ, ດ້ວຍວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ຈິນຕະນາການແຫຼມຄົມ, ຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສະພາບຕົວຈິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ພ້ອມກັບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກໝູນໃຊ້, ພັດທະນາຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງລັດທິ ມາກ - ເລນິນ, ແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ນັບມື້ນັບປອດໃສ, ໝັ້ນຂົງເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດສັງຄົມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ; ເພີ່ມເຕີ່ມ, ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ຊີ້ນຳຢ່າງມີໄຊແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ “ບໍ່ມີຍາມໃດມີພາລະກິດໃຫຍ່ຫຼວງ, ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສາກົນຄືໃນວັນນີ້”.
ບົດຂຽນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ ດ້ວຍຈິດໃຈ, ເຈດຈຳນົງແຮ້ງກາ, ບໍ່ຖອຍຫຼັງຕໍ່ສິ່ງທີ່ກີດຂວາງ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ຮັກສາຫຼັກການ, ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ, ເພື່ອປະຊາຊົນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ເປັນແບບຢ່າງດ້ານຄຸນສົມບັດການປະຕິວັດທີ່ປອດໃສ, “ທ່ຽງທຳ”, ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ, ວິທີການເຮັດວຽກມີປະຊາທິປະໄຕ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ, ມີວິທະຍາສາດ, ເຄົາລົບ ແລະ ຮັກແພງມະນຸດ…, ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບຈາກພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນ, ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈສູງ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບຮັກແພງ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກເພື່ອນມິດສາກົນເຄົາລົບ.