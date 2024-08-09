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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ສີລັງກາ: ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ

ທ່ານ G. Weerasinghe ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII ດຳເນີນໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ປີ 2024

ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສີລັງກາ G. Weerasinghe ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລີມ ຈະສືບຕໍ່ນຳພາພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາສັງຄົມນິຍົມຢ່າງໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານ G. Weerasinghe ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມໃນພາກພື້ນ ແລະ ເວທີສາກົນ.

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການຕ່າງປະເທດ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລີມ ຊີ້ແຈ້ງໃນບັນດາບົດກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫລັງພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງ, ທ່ານ G. Weerasinghe ຖືວ່າ: ທັງໝົດການບຸລິມະສິດນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ, logic ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງແມ່ນເໝາະສົມ. ໂດຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ,ຮອບດ້ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ບັນ​ດາ​ວັນ​ບຸນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ບັນ​ດາ​ວັນ​ບຸນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບ ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຈຸດສຸມ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
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