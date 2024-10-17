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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເກາະ ໂກນກໍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ເມືອງເກາະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນສະຫງົບເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ທີ່ການເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະ ໂກນກໍ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ໃນລາຍການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກວາງຈີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະ ໂກນກໍ.

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ເມືອງເກາະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນສະຫງົບເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລະຫວ່າງ ໂກນກໍ ແລະ ໝູ່ເກາະອື່ນໆ. ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ອອກແຮງງານຢູ່ໝູ່ເກາະ, ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂຮ່ຳຮຽນ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດ້ານການແພດຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານເນັ້ນວ່າ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຕ້ອງໄປຕາມທິດຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທິວທັດທຳມະຊາດຂອງເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ ວື່​ອາ​ຢິງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເລື່ອງນັບແຕ່ປີ 2009 ກອງທຶນຈັດການມອບລາງວັນວື່ອາຢິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳສິລະປະ, ກິລາ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…
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