ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເກາະ ໂກນກໍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ຕຸລາ, ໃນລາຍການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກວາງຈີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ, ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງເກາະ ໂກນກໍ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ເມືອງເກາະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນສະຫງົບເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລະຫວ່າງ ໂກນກໍ ແລະ ໝູ່ເກາະອື່ນໆ. ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ອອກແຮງງານຢູ່ໝູ່ເກາະ, ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂຮ່ຳຮຽນ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດ້ານການແພດຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານເນັ້ນວ່າ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຕ້ອງໄປຕາມທິດຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທິວທັດທຳມະຊາດຂອງເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະ…