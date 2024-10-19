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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າຍືນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຫວັງວ່າ, ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈະປະຕິບັດບົດບາດ “ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່” ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ໄທ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 4 ທ່ານເຂົ້າຍືນສານຕາຕັ້ງມາຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄທ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ອຸຣາດວາດີ ສີພິຣົມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ, ໃນອາຍຸການຂອງຕົນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອຸຣາດວາດີ ສີພິຣົມຈະສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 25 ຕື້ USD ໂດຍໄວ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອຸຣາດວາດີ ສີພິຣົມໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນອາຍຸການຂອງຕົນ, ທ່ານນາງຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

        ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບສານຕາຕັ້ງຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 4 ທ່ານທີ່ມາຈາກ Comoros, Burkina Faso, Niger ແລະ Suriname. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຫວັງວ່າ, ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈະປະຕິບັດບົດບາດ “ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່” ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງ, ພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ສຳ​ພັນ​ສູ້​ຮົບ​ປອດ​ໄສ​ບໍ​ລິ​ສຸດ ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ສຳ​ພັນ​ສູ້​ຮົບ​ປອດ​ໄສ​ບໍ​ລິ​ສຸດ ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ; ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການ, ໝູ່ຄະນະຂອງສູນກາງ ແລະ ກອງທັບ; ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ສະຖານທູດ, ທູດທະຫານ ແລະ ນັກຮຽນລາວ ຢູ່ ຫວຽດນາມ....
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