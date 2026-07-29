ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ີ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດແຫ່ງປະເທດ ສປປ.ລາວ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ສານປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໃນນັ້ນ ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືສ້າງສານເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານຕຸລາການ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງສານ ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ບັນດາປະເທດເຂດອະນຸພາກພື້ນ, ສ້າງກົນໄກສົມທົບກັນກ່ຽວກັບບັນຫານິຕິກຳ, ຍຸຕິທຳທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈເທື່ອລະກ້າວ.
ສ່ວນທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ, ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຢືນຢັນວ່າ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ ຈະສົມທົບກັນກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ພັກ, 2 ລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ສຶກສາມູນເຊື້ອນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານ, ພາລະກອນຂະແໜງສານຂອງ 2 ປະເທດ, ປະກອບສ່ວນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຄີ ລາວ - ຫວຽດນາມ.