ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບກົງສຸນກິດຕິມະສັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ພົບປະປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອຽກລັງ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອຽກລັງ, ວັນທີ 03 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dublin, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Pacific Land, ກົງສຸນກິດຕິມະສັກຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ອຽກລັງ Patrick McKillen. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ປາດຖະໜາວ່າ, ທ່ານ Patrick McKillen ຈະສວມບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງ 2 ຝ່າຍ; ຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດ ອຽກລັງ ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ແທນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອຽກລັງ 130 ຄົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮໍ່າຮຽນ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອຽກລັງ ແລະ ພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ທັງຮັບຜິດຊອບ ອຽກລັງ.