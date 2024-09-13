ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງປະທານປະເທດນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ປຊຊຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ບັກຢາງ
ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປກວດກາສະພາບການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ຢູ່ແຂວງ ບັກຢາງ ແລະ ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ຕາແສງ ຫວູຊາ, ເມືອງ ລູກນາມ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ບັກຢາງ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ເປັນຢ່າງສູງວຽກງານແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi; ຈັດການຕິດຕາມສະພາບການອາກາດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມື, ຮັບປະກັນໃຫ້ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສະກັດກັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນພາຍຸກໍ່ໃຫ້ເກີດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງສຸດຂີດ. ທາງແຂວງກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລການດຳລົງຊີວິດຂອງບັນດາຄອບຄົວຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກສະພາບຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມ; ໜູນຊ່ວຍການຫາເງິນລ້ຽງຊີບສຳລັບບັນດາຄອບຄົວຖືກເສຍຫາຍ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ຊີວິດ ແລະ ການຜະລິດເປັນປົກກະຕິ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍແຂວງ ບັກຢາງ ຈຳນວນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກພາຍຸເລກ 3; ມອບຂອງຂວັນ 100 ພູດໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກສະພາບຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມໃນບໍລິເວນເມືອງ ລູກນາມ.