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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໋າຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາທາລະນະສຸກປີ 2024

ສ້າງສຳເລັດເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຢາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ. ພິເສດ, ແມ່ນສືບຕໍ່ບູລະນະສັບຊ້ອນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍຕາມທິດກະທັດລັດ, ມີຜົນສັກສິດ, ມີປະສິດທິຜົນ...
ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ປີ 2024

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາທາລະນະສຸກປີ 2024, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໋າຍ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການສ້າງສຳເລັດລະບອບ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ. ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນດາເອກະສານແນະນຳກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ). ສ້າງສຳເລັດເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຢາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸຂະພາບ. ພິເສດ, ແມ່ນສືບຕໍ່ບູລະນະສັບຊ້ອນໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍຕາມທິດກະທັດລັດ, ມີຜົນສັກສິດ, ມີປະສິດທິຜົນ; ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນໃຫ້ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ພິເສດແມ່ນແບບວິທີຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ, ຍູ້ແຮງການເປັນເຈົ້າການທີ່ບັນດາຮາກຖານສາທາລະນະສຸກພາກລັດ ແລະ ພັດທະນາສາທາລະນະສຸກພາກເອກະຊົນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຕະຫຼາດ​ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຕະຫຼາດ​ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2024

ທ່ານ Andy Ho, ຜູ້ອຳນວຍການ ການລົງທຶນ VinaCapital Group ຖືວ່າ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເຂົ້າຮ່ວມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ.
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