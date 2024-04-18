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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຕ້ອນຮັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ປະທານສະຖາບັນ TBI

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Tony Blair ຂໍ້ມູນຂ່າວຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ຕ້ອນຮັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ປະທານບໍລິຫານສະຖາບັນ Tony Blair (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ, ພົບກັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ, ປະທານບໍລິຫານສະຖາບັນ Tony Blair ເພື່ອກ່ານປ່ຽນແປງທົ່ວໂລກ (TBI).

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Tony Blair ຂໍ້ມູນຂ່າວຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ແລະ ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2024; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສະພາບເສດຖະກິດ, ການເມືອງທົ່ວໂລກມີການຜັນແປສັບສົນທີ່ສຸດ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້, ເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ.

ສ່ວນທ່ານ Tony Blair, ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ສະເໜີແນະແນວຄິດກ່ຽວກັບການດຶງດູດການລົງທຶນ, ການເງິນ; ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ; ນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດ; ກໍຄືການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, ຈະຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຢູ່ທັງ 3 ຂົງເຂດ: ການເງິນ, ພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຊີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ເປັນ​ບົດ​ເພງ​ອຳ​ມະ​ຕະຕະຫຼອດ​ໄປ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນ, ຄົນງານເກນເຂົ້າຮ່ວມຮັບໃຊ້ບັ້ນຮົບດ້ຽນບຽນຝູ ໂດຍກົງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (7/5/1954 - 7/7/2024).
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