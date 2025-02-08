Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປຸກລະດົມບຸນເຕັກປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ນະຄອນ ອວງບີ

ກວາງນິງ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນມີເນື້ອທີ່ປ່າທີ່ໄດ້ຮັກສາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປຸກລະດົມບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ກຸມພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປຸກລະດົມບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025 ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນປູກຕົ້ນແປກ Caribe 1.100 ຕົ້ນ ຢູ່ເຂດໜອງ ອຽນຈູງ, ນະຄອນ ອວງບີ, ແຂວງ ກວາງນິງ.

        ເມື່ອໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນນະຄອນ ອວງບີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ການປູກຕົ້ນໄມ້ຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ໄດ້ປຸກລຸກຂະບວນການບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ນັບແຕ່ປີ 1959 ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ້າງ ຫວຽດນາມ ສີຂຽວ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງອີກດ້ວຍ.

        ກວາງນິງ ແມ່ນທ້ອງຖິ່ນມີເນື້ອທີ່ປ່າທີ່ໄດ້ຮັກສາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ຄຸນນະພາບຂອງປ່າກໍ່ຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຕາມທິດຍືນຍົງ, ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງປ່າໄດ້ຮັກສາໃນລະດັບເປັນປົກກະຕິ 55%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ FAO ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ

ຫວຽດນາມ ແລະ FAO ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ອົງການ FAO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງກະສິກຳຕາມທິດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການພັດທະນາສີຂຽວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top