ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ 2024 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2025, ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ລົງອວຍພອນຢູ່ ສຳນັກສັງຄະລາດໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມສາສະໜາໂປແຕັດສຕັງ ຫວຽດນາມ (ພາກເໜືອ) ແລະ ຄະນະກຳມະການສາສະໜາກາໂຕລິກ ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງຊາວຄຼິດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສະພາບການພົວພັນກັບສຳນັກວາຕິກັງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສຳນັກວາຕີກັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ເລື່ອງນຳການພົວພັນດ້ານການທູດລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບຂະໜາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ ແລະ ການສົມທົບກັນລະຫວ່າງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າສຳນັກວາຕີກັງ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພວມແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.