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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງຊາວຄຼິດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ລົງອວຍພອນຢູ່ ສຳນັກສັງຄະລາດໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: VGP)

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນຄຼິດສະມາດ 2024 ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2025, ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ລົງອວຍພອນຢູ່ ສຳນັກສັງຄະລາດໃຫຍ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະມາຄົມສາສະໜາໂປແຕັດສຕັງ ຫວຽດນາມ (ພາກເໜືອ) ແລະ ຄະນະກຳມະການສາສະໜາກາໂຕລິກ ຫວຽດນາມ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງຊາວຄຼິດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສະພາບການພົວພັນກັບສຳນັກວາຕິກັງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສຳນັກວາຕີກັງ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ. ເລື່ອງນຳການພົວພັນດ້ານການທູດລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບຂະໜາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ ແລະ ການສົມທົບກັນລະຫວ່າງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າສຳນັກວາຕີກັງ ແລະ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພວມແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່​ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລັດ​ເຊຍ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ຫາ​ສະ​ໜອງ​ອາຍ​ແກັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ທ່​ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລັດ​ເຊຍ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ຫາ​ສະ​ໜອງ​ອາຍ​ແກັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາກ່ຽວກັບສະພາບການສາກົນ, ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ກໍ່ຄືບັນດາບັນຫາຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜອງອາຍແກັດທຳມະຊາດ ຂອງລັດເຊຍ.
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