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ຂ່າວສານ

ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ, ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດ ໃຫ້ແກ່ການຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນກັບ ລາວ
ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກັນຍາ, ທີ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ຫວຽດນາມ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ, ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດ ໃຫ້ແກ່ການຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນກັບ ລາວ; ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ບໍ່ວ່າຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ກໍ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ສືບຕໍ່ມອບນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງເປັນພິເສດ ເພື່ອເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ ໄດ້ຢືນຢັນຄວາມສຳຄັນຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ. ທ່ານຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ບໍ່ວ່າຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນທາງກັບ​ເມືອ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ບ​ຣາ​ຊິນ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນທາງກັບ​ເມືອ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ບ​ຣາ​ຊິນ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນ 8 ວັນຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍ ກ່ວາ 70 ການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ 5 ນະຄອນ
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