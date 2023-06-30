ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີອອກເຄື່ອນທັບຂອງ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ ພິທີອອກເຄື່ອນທັບ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 5 ແລະ ກອງ ທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ເດີນທາງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ ແລະ ເຂດ Abyei ແທນໃຫ້ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 4 ແລະ ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 1.
ໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ 2 ເລກ 5 ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຊູດັງໃຕ້, ໂຮງໝໍມີນັກຮົບ 63 ຄົນ. ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ປ່ຽນແທນກອງທະຫານຊ່າງເລກ 1 ຢູ່ເຂດ Abyei, ມີນັກຮົບ 184 ໄດ້ຈັດສົ່ງມາຈາກຫຼາຍກົມກອງໃນທົ່ວກອງທັບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອອກເຄືອນທັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ບັນດານັກຮົບ ນຳຄວາມເອກອ້າງທະນົບໃຈ, ຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເຈົ້າການ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ຄຸນທາດອັນສູງສົ່ງຂອງທະຫານລຸງໂຮ່ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ໄປປະຕິບັດວຽກງານຮັກສາສັນຕິພາບ. ພ້ອມກັບການຮ່ວມເດີນທາງຂອງສປຊ ແລະ ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ບັນດານັກຮົບ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງປະເທດຊາດ.