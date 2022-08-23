Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ ປ​ຊ​ຊ ສູງ​ສຸດ​ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ ໃນທຸດດ້ານ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ ໃນທຸດດ້ານ.

 ພາບ: TTXVN  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ,  ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ ຊື່ງພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດສອງປະເທດ ໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ດີງາມທີ່ສຸດ ແລະ ຖືວ່າ, ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂຊ່ວຍໃຫ້ສອງຝ່າຍ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕຸລາການ. ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຮອດປີ 2030, ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ ໃນທຸດດ້ານ; ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມເມື່ອປີ 2020 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ຫາກໍ່ລົງນາມປີ 2022 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງ, ຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກເທື່ອລະກ້າວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top