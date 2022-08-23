ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບທ່ານຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ ໃນທຸດດ້ານ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ ຊື່ງພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດສອງປະເທດ ໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ດີງາມທີ່ສຸດ ແລະ ຖືວ່າ, ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂຊ່ວຍໃຫ້ສອງຝ່າຍ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການ ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕຸລາການ. ປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຮອດປີ 2030, ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢືນຢັນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອອົງການໄອຍະການ ປຊຊ ສູງສຸດ ລາວ ໃນທຸດດ້ານ; ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດສັນຍາໜູນຊ່ວຍດ້ານຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມເມື່ອປີ 2020 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ຫາກໍ່ລົງນາມປີ 2022 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)