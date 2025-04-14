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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ D.Trump ປະຫວ່າງການຍົກເວັ້ນພາສີສຳລັບບາງປະເທດ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, ອັດຕາ 10% “ແມ່ນລະດັບພື້ນ” ຂອງພາສີ ແລະ ບໍ່ເຜີຍລາຍລະອຽດບັນດາສາຍເຫດທີ່ອາດຈະຍົກເວັ້ນພາສີສົມທົບ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ພາບ: THX/TTXVN)

ໃນບົດກ່າວປາໄສຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 12 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ອາດຈະຍົກເວັ້ນພາສີສົມທົບສຳລັບບາງປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, ອັດຕາ 10% “ແມ່ນລະດັບພື້ນ” ຂອງພາສີ ແລະ ບໍ່ເຜີຍລາຍລະອຽດບັນດາສາຍເຫດທີ່ອາດຈະຍົກເວັ້ນພາສີສົມທົບ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 02 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຖະແຫຼງຈັດວາງພາສີສົມທົບສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳເຂົ້າຈາກ 185 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ. ອັດຕາພາສີພື້ນ 10% ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 05 ເມສາ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາພາສີຈັດວາງສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະປະເທດແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 09 ເມສາ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ແຈ້ງຢຸດຕິການຈັດວາງພາສີສົມທົບໃນຮອບເວລາ 90 ວັນສຳລັບບາງປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນໂດຍຊົ່ວຄາວ. ທຳນຽບຂາວອະທິບາຍວ່າ ການໂຈະດັ່ງກ່າວແມ່ນສະຫງວນເວລາ ເພື່ອດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ, ແລະ ໃນຈຸດເວລານີ້, ອັດຕາພາສີລວມແມ່ນ 10% ຍັງມີຜົນສັດສິດຢູ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເລີ່ມຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ເລີ່ມຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 14 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເດີນທາງເຖິງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມການຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 14-15 ເມສາ 2025.
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