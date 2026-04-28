ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ເວົ້າວ່າ ອີຣານ ສາມາດໂທລະສັບມາຖ້າຫາກຢາກດຳເນີນການເຈລະຈາຢຸດຕິສົງຄາມ
ວັນທີ 26 ເມສາ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນລາຍການຂອງ Fox News, ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ອີຣານ ຢາກດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດມາພົບປະໂດຍກົງ ຫຼື ໂທລະສັບຫາ ອາເມລິກາ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ມີບັນດາສາຍຕິດຕໍ່ປະສານທີ່ປອດໄພ ແລະ ຝ່າຍ ອີຣານ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ. ຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລ້ວ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຫຼັກແຫຼ່ງ ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆທີ່ວ່າ ອີຣານ ບໍ່ໄດ້ກຳມະສິດອາວຸດນິວເຄຼຍອີກ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Kazem Jalali, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຣານ ປະຈຳ ລັດເຊຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານ Abbas Araghchi, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໄດ້ປະຕິບັດການໄປປະຕິບັດງານເຖິງ ລັດເຊຍ ໃນວັນທີ 27 ເມສາ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ເຕເຮຣານ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ.