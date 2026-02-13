ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ, ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງສືບຕໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ
ວັນທີ 11 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Benjamin Netanyahu ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໃນສະພາບທີ່ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ຮອບເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບບັນຫານິວເຄຼຍ.
ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ໂດຍຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2 ຝ່າຍ “ມີການພົບປະເປັນຢ່າງດີ”. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນຕື່ມອີກວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍສະບັບໃດໄດ້ຍົກອອກມາ, ແຕ່ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຫຼືບໍ່.
ໃນການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ໄດ້ຊອກຫາວິທີເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ເປີດກວ້າງເນື້ອໃນການເຈລະຈາ, ລວມທັງໂຄງການລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງ ອີຣານ ແລະ ເລື່ອງ ອີຣານ ໜູນຫຼັງບັນດາກຳລັງມອບສິດໃນພາກພື້ນ, ຄື: ຮາມາດສ ແລະ ເຮັກໂບລາ. ຝ່າຍ ອິດສະຣາແອັນ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ອາດຈະເດີນຕາມຂໍ້ຕົກລົງໂດຍມີການຈຳກັດ, ບໍ່ກວມເອົາບັນດາຄວາມສ່ຽງນາບຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງອື່ນ.