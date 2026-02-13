Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ, ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງສືບຕໍ່ດຳເນີນການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ໂດຍຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2 ຝ່າຍ “ມີການພົບປະເປັນຢ່າງດີ”.
  ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລະ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ (ພາບປະກອບ: REUTERS)  

ວັນທີ 11 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Benjamin Netanyahu ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໃນສະພາບທີ່ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ຮອບເຈລະຈາຄັ້ງຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບບັນຫານິວເຄຼຍ.

        ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ໂດຍຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2 ຝ່າຍ “ມີການພົບປະເປັນຢ່າງດີ”. ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນຕື່ມອີກວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍສະບັບໃດໄດ້ຍົກອອກມາ, ແຕ່ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາກັບ ອີຣານ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຫຼືບໍ່.

        ໃນການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ Benjamin Netanyahu ໄດ້ຊອກຫາວິທີເພື່ອໃຫ້ ອາເມລິກາ ເປີດກວ້າງເນື້ອໃນການເຈລະຈາ, ລວມທັງໂຄງການລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງ ອີຣານ ແລະ ເລື່ອງ ອີຣານ ໜູນຫຼັງບັນດາກຳລັງມອບສິດໃນພາກພື້ນ, ຄື: ຮາມາດສ ແລະ ເຮັກໂບລາ. ຝ່າຍ ອິດສະຣາແອັນ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ອາດຈະເດີນຕາມຂໍ້ຕົກລົງໂດຍມີການຈຳກັດ, ບໍ່ກວມເອົາບັນດາຄວາມສ່ຽງນາບຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງອື່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

