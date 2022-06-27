ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ
ການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Budepest Liszt Ferenc
ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ Budepest Liszt Ferenc, ນະຄອນຫຼວງ Budapest, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຸງກາຣີ Laszlo Kover. ຕ້ອນຮັບຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນ ມີທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Istvan Jakab, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ຮຸງກາຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ory Csaba…
ການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ເວົ້າລວມ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ສະພາແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ເປີດແງ່ຫວັງໃໝ່ໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ກໍຄືການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໃນສະພາບໂລກມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)