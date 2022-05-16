ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2022, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ໄດ້ມີການພົບປະກັບ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ແລະ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ແລະ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກັບບັນດາທ່ານຜູ້ແທນ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ແລະ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດານັກສຶກສາເປັນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA
ປະຕິບັດ: VNA/VNP