Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2022, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ໄດ້ມີການພົບປະກັບ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ.

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 15 ພຶດສະພາ 2022, ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ທ່ານ​ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້  ​ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ​ແລະ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. 

    

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້  ມາຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທູດ ແລະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA

   

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້  ມາຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທູດ ແລະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA

    

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້ ກັບ​ບັນ​ດາທ່ານ​ຜູ້​ແທນ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA

   

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້  ມາຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ຖານ​ທູດ ແລະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA

    

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້ ໄດ້​ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສຶກ​ສາເປັນ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA

    

 

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ້ ໄດ້​ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ ຫວຽດ​ນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ. ພາບ: ຢວານເຕິນ/VNA

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

 

 

 

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະທຸກຂັ້ນ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະທຸກຂັ້ນ

2 ຝ່າຍເຫັນດີຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບລະຫວ່າງການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top