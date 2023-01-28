ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຍຸດທະສາດ, ທິດທາງພັດທະນາຂະແໜງ, ເປົ້າໝາຍສ້າງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ. ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ, ພັກ, ລັດ ປາດຖະໜາວ່າ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈະນັບມື້ນັບເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິບັດການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ; ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນລະບຽບວິໄນກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດກໍ່ມີສຽງເວົ້ານັບມື້ນັບສອດຄ່ອງກວ່າອີກໃນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດສູງສຸດ (INTOSAI).