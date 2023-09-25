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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ບຸນກາຣີ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ SoPharma (ພາບ:Doãn Tấn/TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Sofia, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ: SoPharma, ກຸ່ມບໍລິສັດ DSV.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ SoPharma, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຂອງບໍລິສັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດອາດຈະຊອກຮູ້ກົດໝາຍ, ເງື່ອນໄຂການຈໍລະຈອນ, ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນການຢາຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມນັ້ນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາຜະລິດຢາປິ່ນປົວພະຍາດເຂດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ, ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊີ ເວົ້າລວມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ DSV, ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບຸນກາຣີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຮັບຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີໂອກາດຮ່ວມມືກັບວິສາຫະກິດ ບຸນກາຣີ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ເວົ້າລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ໃນປີ 2025

ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ໃນປີ 2025

ກອງປະຊຸມໂດຍລັດຖະບານ Colombia ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 500 ທ່ານມາຈາກ 12 ປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ P4G.
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