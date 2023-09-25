ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ ບຸນກາຣີ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ບຸນກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Sofia, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ: SoPharma, ກຸ່ມບໍລິສັດ DSV.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ SoPharma, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືຂອງບໍລິສັດຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ກຸ່ມບໍລິສັດອາດຈະຊອກຮູ້ກົດໝາຍ, ເງື່ອນໄຂການຈໍລະຈອນ, ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນການຢາຢູ່ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມນັ້ນ, ຊອກຫາກາລະໂອກາດລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາຜະລິດຢາປິ່ນປົວພະຍາດເຂດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ, ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊີ ເວົ້າລວມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ DSV, ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບຸນກາຣີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຕ່າງປະເທດ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຮັບຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີໂອກາດຮ່ວມມືກັບວິສາຫະກິດ ບຸນກາຣີ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ວິສາຫະກິດ ເອີລົບ ເວົ້າລວມ.