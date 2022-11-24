ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ມາລີນາ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາສູງ ສ.ຟີລິບປິນ Juan Miguel Zubiri.
ພາຍຫຼັງໄປຮອດ ຟີລິບປິນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ຟີລິບປິນ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ສະພາຕ່ຳ ຟີລິບປິນ ຈະປະກາດມະຕິຂອງສະພາຕ່ຳເຊິ່ງຫາກໍ່ລົງນາມກ່ຽວກັບເລື່ອງຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຟີລິບປິນ - ຫວຽດນາມ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ຄາດວ່າ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະມີບັນດາການພົບປະເຈລະຈາກັບການນຳຂັ້ນສູງ ຟີລິບປິນ; ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ; ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາວິສາຫະກິດ…