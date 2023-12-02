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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
(ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ທັນວາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Khuon Sudary, ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.   

ທີ່ພິທີຕ້ອນຮັບ ແລະ ການພົບປະເຈລະຈາ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ໃນສະພາບທີ່ ກຳປູເຈຍ ຫາກກໍ່ຈັດການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 7 ສຳເລັດ; ເລື່ອງທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ເລືອກເອົາ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທຳອິດເພື່ອມາຢ້ຽມຢາມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືການພັດທະນາຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເປັນສຳຄັນ.

ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ສົມທົບກັນປະຕິບັດບັນດາຖະແຫຼງການຮ່ວມ, ສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ພິເສດແມ່ນຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ບັນດາການພົບປະຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງ 2 ປະເທດ.

ການນຳ 2 ທ່ານກໍ່ຖືວ່າ, ຕ້ອງຮ່ວມມືກັນຄຸ້ມຄອງເສັ້ນຊາຍແດນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ປົກປ້ອງໝາກຜົນການປັກຫຼັກໝາຍຖີ່ທີ່ບັນລຸໄດ້, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າການປັກລັກໝາຍຖີ່ 16% ທີ່ຍັງເຫຼືອ, ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ້ໄຂ 6% ເສັ້ນຊາຍແດນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການແລກປ່ຽນທີ່ດິນ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ທາບທາມຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຍຸດທະສາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ - ການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ກໍຄືຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ຢືນຢັນບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນດາບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ, ພ້ອມກັນຖືສູງຫຼັກໝັ້ນ, ຫຼັກການລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຕ້ອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຕ້ອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ, ທຸກຂົງເຂດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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