ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກວດກາວຽກງານກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ
ທີ່ສະຖານທີ່ປ່ອນບັດຂອງຕາແສງ ຫາຍອານ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ສຳຫຼວດພື້ນຖານວັດຖຸ, ເງື່ອນໄຂເຮັດວຽກຂອງໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ, ກໍຄືວຽກງານຝຶກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຄົນໃໝ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ຂົນຂວາຍຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຫັນໄດ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດເວົ້າລວມ ແລະ ຂອງນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ຂອງຕາແສງເວົ້າສະເພາະ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບໄປປ່ອນບັດ, ເລືອກເອົາຜູ້ແທນທີ່ເໝາະສົມຈະເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ, ສະພາປະຊາຊົນຂອງຕາແສງ. ວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍໃນປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ”.