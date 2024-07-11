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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ (1994- 2024) ແລະ ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນຫນຶ່ງ.

ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ. ພາບ: VOV

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະເຫນີ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຂະແຫນງສຸມໃສ່ບຸລິມະສິດປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຈຸດສຸມຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຮອດປີ 2030.

ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ສະເຫນີ: ອົງການກວດສອບ ຄວນເພີ່ມທະວີ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການສົມທົບລະຫວ່າງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດກັບບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະອົງການກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນຂົງເຂດກວດສອບແຫ່ງລັດ; ປັບປຸງທີ່ຕັ້ງ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໃນລະບົບບັນດາອົງການລັດ ຫວຽດນາມ ແລະໃນລະບົບບັນດາອົງການກວດສອບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
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