ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ສະເຫນີ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຂະແຫນງສຸມໃສ່ບຸລິມະສິດປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຈຸດສຸມຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຮອດປີ 2030.
ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈີນແທງເໝີນ ສະເຫນີ: ອົງການກວດສອບ ຄວນເພີ່ມທະວີ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການສົມທົບລະຫວ່າງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດກັບບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະອົງການກ່ຽວຂ້ອງ; ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນຂົງເຂດກວດສອບແຫ່ງລັດ; ປັບປຸງທີ່ຕັ້ງ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໃນລະບົບບັນດາອົງການລັດ ຫວຽດນາມ ແລະໃນລະບົບບັນດາອົງການກວດສອບສາກົນ.