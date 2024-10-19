ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ AIPA – 45
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ບັນດາການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ/ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ AIPA – 45.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ການນຳລັດຖະສະພາ/ສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 45 ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຄື: ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ AIPA; ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ; ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ AIPA; ວາລະໄຂ, ພິທີລົງນາມໃນແຈ້ງການຮ່ວມ ແລະ ວາລະປິດ…
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແມັງເໝີ້ນ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ແລະ ການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ກອງປະຊຸມ AIPA – 45 ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດ ລາວ ຢູ່ພາກພື້ນ.