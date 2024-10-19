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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ AIPA – 45

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ການນຳລັດຖະສະພາ/ສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 45 ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ບັນດາການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ/ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ AIPA – 45.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ການນຳລັດຖະສະພາ/ສະພາແຫ່ງຊາດບັນດາປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງເອົາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 45 ດ້ວຍບັນດາເນື້ອໃນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຄື: ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານ AIPA; ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຍິງ; ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມ AIPA; ວາລະໄຂ, ພິທີລົງນາມໃນແຈ້ງການຮ່ວມ ແລະ ວາລະປິດ…

        ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແມັງເໝີ້ນ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ແລະ ການກະກຽມຢ່າງລອບຄອບທີ່ຖ້ວນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ, ກອງປະຊຸມ AIPA – 45 ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງປະເທດ ລາວ ຢູ່ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າຍືນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຂົ້າຍືນສານຕາຕັ້ງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຫວັງວ່າ, ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈະປະຕິບັດບົດບາດ “ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່” ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
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