ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ AIPA – 45, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ປະທານປະເທດ ສປປ.ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ທີ່ການພົບປະ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາອັນດີງາມ, ໝັ້ນຂົງໜັກແໜ້ນຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດ. 2 ຝ່າຍຫັນດີນຳກັນວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍເປັນຢ່າງສູງມູນເຊື້ອຮ່ວມມືສະໜິດຕິດພັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ພ້ອມກັນຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ, ໃນນັ້ນ, ມີໝາກຜົນການພົບປະລະຫວ່າງ 2 ກົມການເມືອງໃນເດືອນ ກັນຍາ 2024 ຜ່ານມາ.