ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງລະດັບຊາດຮອງຮັບກະສັດ ແບນຊິກ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານການຈັດງານລ້ຽງຮອງຮັບກະສັດ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສົມກຽດ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ແບນຊິກ ໄດ້ກາຍເປັນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດການເມືອງ - ການທູດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ຢືນຢັນວ່າ:
“ດ້ວຍບັນດາຜົນງານໃນການເຈລະຈາລະຫວ່າງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ກະສັດ, ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງສຸດໃຈຂອງກະສັດ ແລະ ພະມະເຫສີ, ບົນພື້ນຖານການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ຕໍ່ອະນາຄົດທີ່ສົດໄສໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈນຳການພົວພັນມິດຕະພາບນີ້ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິນຜົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ”.
ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຕອບຄືນ, ກະສັດ Philippe ຢືນຢັນວ່າ, ການພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແບນຊິກ ທີ່ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນຢ່າງກົມກຽວນັບແຕ່ອະດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ປະຈຸບັນ, ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ຂອງ 2 ປະເທດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອະນາຄົດທີ່ສົດໄສພວມໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ບົນພື້ນຖານສັນຕິພາບ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ.