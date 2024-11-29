ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານພິທີຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງສົມກຽດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງສົມກຽດ.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ; ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ; ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຮັບການເພີ່ມທະວີ; ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ນັບມື້ນັບອຸດົມສົມບູນ ແລະ ແທດຈິງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ຈະແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ 2 ປະເທດ; ປັບປຸງການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ; ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ 2 ຊາດ ແລະ ເພື່ອຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ”.
ສ່ວນພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດມະຫາກະສັດ Norodom Sihamoni ຖືວ່າ, ເລື່ອງ 2 ຝ່າຍແລກປ່ຽນການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ເປີດກວ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.