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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານ, ໝາກຜົນເຊິ່ງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະ 70 ປີຜ່ານມາ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເມືອງ ຖຸຍງວຽນ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ (13 ພຶດສະພາ 1955 – 13 ພຶດສະພາ 2025), ຕ້ອນຮັບນາມມະຍົດ “ນະຄອນວິລະຊົນ” ແລະ ພິທີໄຂງານບຸນດອກຝາງແດງປີ 2025.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານ, ໝາກຜົນເຊິ່ງອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະ 70 ປີຜ່ານມາ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫາຍຟ່ອງ ມີໂອກາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກາຍເປັນນະຄອນນຳໜ້າໃນທົ່ວປະເທດ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ - ທັນສະໄໝ, ທຽບເທົ່າກັບບັນດານະຄອນດີເດັ່ນຢູ່ ອາຊີ.

        “ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອໃຫ້ ຫາຍຟ່ອງ ກາຍເປັນສູນສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ; ສາທາລະນະສຸກ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງພາກເໜືອ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຕາມທິດທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ. ບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບບໍລິຫານ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາມາດຕະຖານສາກົນໃນການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ. ກໍ່ສ້າງນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໃຫ້ກາຍເປັນນະຄອນສີວິໄລ ແລະ ສະໜິດສະໜົມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຝລັ່ງ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍູ້ແຮງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
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