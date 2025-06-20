ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະ, ຍ້ອງຍນັກຂ່າວດີເດັ່ນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21 ມິຖຸນາ 1925 – 21 ມິຖຸນາ 2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະ, ຍ້ອງຍໍບັນດານັກຂ່າວດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າດີເດັ່ນໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວໃນທົ່ວປະເທດເກືອບ 41.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກຂ່າວອາວຸໂສດີເດັ່ນ, ກໍຄືບັນດານັກຂ່າວພວມປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ມີການອຸທິດສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດເນັ້ນໜັກວ່າ, ປະເທດພວມຫັນປ່ຽນກ້າວເຂົ້າສູ່ທົດສະວັດໃໝ່, ໃນນັ້ນ, ດ້ວຍພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ສື່ມວນຊົນຍາມໃດກໍ່ເປັນຜູ້ຮ່ວມເດີນທາງທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ປະຈັນບານ, ນຳໜ້າ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນຕ້ອງເປັນຜູ້ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພັດທະນາຂອງຊີວິດ. ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນເປັນເຈົ້າການກຳແໜ້ນທ່າອ່ຽງສື່ມວນຊົນທັນສະໄໝ; ສ້າງຮູບແບບໃໝ່ຂອງສື່ມວນຊົນປະຕິວັດໃນໄລຍະຫັນເປັນດີຈີຕອນເທື່ອລະກ້າວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີ, ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສຳເລດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຂ່າວ, ຜູ້ເຮັດຂ່າວສາມາດຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດດ້ວຍອາຊີບຂອງຕົນ, ຮັກອາຊີບ, ອຸ່ນອ່ຽນໃຈຕິດພັນກັບອາຊີບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ບຳລຸງສ້າງ, ຖືເປັນສຳຄັນ, ເຊີດຊູບັນດາຜູ້ເຮັດຂ່າວມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ບັນດານັກຂ່າວໜຸ່ມ, ເພື່ອສ້າງຖັນແຖວບັນດາຜູ້ເຮັດຂ່າວມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຕໍ່ອາຊີບ, ເປັນ “ນັກຮົບປະຕິວັດໃນແນວໂຮມດ້ານແນວຄິດ - ວັດທະນະທຳ” ຄືດັ່ງຄຳບອກສອນຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ”.