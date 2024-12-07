ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງອາຍຸສູງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງອາຍຸສູງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະມາເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍແມ່ຍິງອາຍຸສູງທົ່ວປະເທດ ໃນການສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທຳ, ອິ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ”.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງອາຍຸສູງຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຍົກສູງວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ອາຍຸສູງ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງອາຍຸສູງ, ຖືນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດສັງສົມ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
“ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜູ້ອາຍຸສູງເວົ້າລວມ, ແມ່ຍິງອາຍຸສູງເວົ້າສະເພາະ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງ ລັດ ກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງໃຫ້ສົມບູນແບບ; ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຜັນຂະຫຍາຍ “ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງ”, ແຜນຮ່າງ “ຜູ້ອາຍຸສູງເຂົ້າຮ່ວມ startup, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ”, ລາຍການມະນຸດສະທຳ “ຕາແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງ”, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ລິເລີມຈັດ “ເວທີປາໄສເສດຖະກິດເງິນ”, ໃນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຜູ້ອາຍຸສູງ ເປັນເຈົ້າການຮັບມືໃນວິວັດການພົນລະເມືອງເຖົ້າແກ່ຢ່າງວ່ອງໄວຄືໃນປະຈຸບັນ”.