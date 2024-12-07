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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງອາຍຸສູງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງອາຍຸສູງຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆ
(ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງອາຍຸສູງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຍິງອາຍຸສູງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຄະນະມາເຂົ້າຮ່ວມ “ກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍແມ່ຍິງອາຍຸສູງທົ່ວປະເທດ ໃນການສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທຳ, ອິ່ມໜຳສຳລານ, ສົມບູນພູນສຸກ”.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕີລາຄາສູງບັນດາການອຸທິດສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງອາຍຸສູງຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ຍົກສູງວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ອາຍຸສູງ, ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງອາຍຸສູງ, ຖືນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດສັງສົມ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

“ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜູ້ອາຍຸສູງເວົ້າລວມ, ແມ່ຍິງອາຍຸສູງເວົ້າສະເພາະ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄຳເຫັນສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງ ລັດ ກ່ຽວກັບຜູ້ອາຍຸສູງໃຫ້ສົມບູນແບບ; ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຜັນຂະຫຍາຍ “ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາຍຸສູງ”, ແຜນຮ່າງ “ຜູ້ອາຍຸສູງເຂົ້າຮ່ວມ startup, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ”, ລາຍການມະນຸດສະທຳ “ຕາແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງ”, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ລິເລີມຈັດ “ເວທີປາໄສເສດຖະກິດເງິນ”, ໃນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຜູ້ອາຍຸສູງ ເປັນເຈົ້າການຮັບມືໃນວິວັດການພົນລະເມືອງເຖົ້າແກ່ຢ່າງວ່ອງໄວຄືໃນປະຈຸບັນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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