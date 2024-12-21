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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ

ໃນອາຍຸການຜ່ານມາຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ເລື່ອງ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນ ມີນາ 2024 ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.
(ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.

        ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນອາຍຸການຜ່ານມາຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ເລື່ອງ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນ ມີນາ 2024 ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ນີ້ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດເປີດກວ້າງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ກໍຄືການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ເຖິງວ່າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

        ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຫວັງວ່າ, ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ ຈະບັນລຸຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງກວ່າ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດຂອງ ອົດສະຕາລີ ປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວາງ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ພາບ, ເອກະ​ສານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກອງ​ທັບ ປ​ຊ​ຊ ຫວຽດ​ນາມ

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງ ບັກນິງ ໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງດ້ວຍຫົວເລື່ອງ “ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ປຊຊ ແຂວງ ບັກນິງ ໃນປະຫວັດສາດການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
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