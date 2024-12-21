ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Andrew Goledzinowski ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນອາຍຸການຜ່ານມາຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ເລື່ອງ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນເດືອນ ມີນາ 2024 ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ຂອບເຂດການພົວພັນໃໝ່ນີ້ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດເປີດກວ້າງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ກໍຄືການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ເຖິງວ່າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຕັ້ງໜ້າເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຫວັງວ່າ, ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ ຈະບັນລຸຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງກວ່າ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດຂອງ ອົດສະຕາລີ ປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.