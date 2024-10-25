ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບຮອງປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ, ພົນໂທ ຈາງຫ້ຽວຊາງ, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕີລາຄາວ່າ, ການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາສືບຕໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່, ມີປະສິດທິຜົນ; ທ່ານສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ; ຮັກສາບັນດາກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນ ພົນໂທ ຈາງຫ້ຽວຊາງ, ຢືນຢັນວ່າ, 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຢືດໝັ້ນຕໍ່ເສັ້ນທາງເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໄດ້ກຳນົດ; ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ.