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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບຮອງປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ

ການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາສືບຕໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່, ມີປະສິດທິຜົນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ, ພົນໂທ ຈາງຫ້ຽວຊາງ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ, ພົນໂທ ຈາງຫ້ຽວຊາງ, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຕີລາຄາວ່າ, ການພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາສືບຕໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່, ມີປະສິດທິຜົນ; ທ່ານສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂັ້ນສູງ; ຮັກສາບັນດາກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ສ່ວນ ພົນໂທ ຈາງຫ້ຽວຊາງ, ຢືນຢັນວ່າ, 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຢືດໝັ້ນຕໍ່ເສັ້ນທາງເຊິ່ງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ໄດ້ກຳນົດ; ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ ຊ່ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ

ດ້ວຍພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເຂົ້າກັນຢ່າງງ່າຍດາຍນັນ, ກຳລັງການປະຕິວັດ, ປຊຊ ສອງປະເທດ ໄດ້ອີງໃສ່ກັນເພື່ອຕໍ່ສູ້....
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