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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຖວາຍດອກໄມ້ ຈູດທູບທຽນບູຊາອາໄລຫາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ເມສາ ກົງກັບວັນທີ 10 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ຢູ່ວັງ ກີ້ງທຽນທີ່ຈອມພູ ເງັ້ນລີ້ງ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດ ວິຫານຮຸ່ງ , ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງຝູເທາະ ໄດ້ດຳເນີນພິທີ ຖວາຍດອກໄມ້ ຈູດທູບທຽນບູຊາອາໄລຫາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຖວາຍທູບທຽນບູຊາ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຈູດທູບທຽນ ອາໄລຫາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ. (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່ວັງກີ້ງທຽນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ແລະ ບັນດາການນຳຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖວາຍດອກໄມ້ ຈູດທູບທຽນບູຊາ ອາໄລຫາ , ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ທີ່ໄດ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍລາຍງານຕໍ່ບັນພະບຸລຸດ ຊາບກ່ຽວກັບບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ປະເທດຊາດຍາດມາໄດ້ໃນປີຜ່ານມາບົນເສັ້ນທາງ       ພັດທະນາ.

ພິທີ ຖວາຍດອກໄມ້ ຈູດທູບທຽນບູຊາອາໄລຫາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ແລະ ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວດິນແດນແຫ່ງບັນພະບຸລຸດປີ 2025 ຖືກດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 29 ມີນາ ຫາວັນທີ 7 ເມສານີ້ ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດວິຫານຮຸ່ງ, ນະຄອນຫວຽດຈີ່ ແລະ ບັນດາເມືອງໃນແຂວງ ຝູເທາະ ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຫດການພິເສດຫຼາຍຢ່າງ.

ໃນຊຸມວັນດຳເນີນເຫດການຖວາຍດອກໄມ້ ຈູດທູບທຽນບູຊາອາໄລຫາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ມີປະຊາຊົນນັບໝື່ນຄົນຈາກທົ່ວປະເທດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພາກັນມາຖວາຍດອກໄມ້ຈູດທູບທຽນຢູ່ວິຫານຮຸ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລອະດີດປະທານປະເທດລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລອະດີດປະທານປະເທດລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ເມສານີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລອະດີດປະທານພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອະດີດປະທານປະເທດລາວ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ
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